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Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

Albergue de peregrinos de Valga

Disponible sin conexión
150
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Albergue de valga

Lugar de O Pino (Concello de Valga)
O Pino (Valga)

Carece de teléfono de información al peregrino

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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