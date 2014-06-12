Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
Lloc d'O Pi (Concello de Valga)
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Alberg de pelegrins de Valga
Disponible sense connexió
1420
Lloc d'O Pi (Concello de Valga)
O Pi (Valga)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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