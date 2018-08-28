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Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo

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Albergue de peregrinos de Tol

Dispoñible sen conexión
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Albergue de tol

Antigas escolas de Tol
Tol (Concello de Castropol)

622 203 897- 985 623 947

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castropol

Persoa encargada de atender o albergue: Policía local de Castropol

Observacións: Pechado temporalmente 2022Servizos nas proximidades en Figueras, 5 quilómetros máis adiante. (Admítense mascotas)

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa da Caridade a Ribadeo Etapa 26

Etapa da Caridade a Ribadeo

km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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