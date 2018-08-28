Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo
Antigas escolas de Tol
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Albergue de peregrinos de Tol
Dispoñible sen conexión
550
Antigas escolas de Tol
Tol (Concello de Castropol)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castropol
Persoa encargada de atender o albergue: Policía local de Castropol
Observacións: Pechado temporalmente 2022Servizos nas proximidades en Figueras, 5 quilómetros máis adiante. (Admítense mascotas)
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa da Caridade a Ribadeo
km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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