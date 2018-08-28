Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo
Antigues escoles de Tol
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Tol
Disponible sense connexió
550
Antigues escoles de Tol
Tol (Consell de Castropol)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Castropol
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Policia local de Castropol
Observacions: Tancat temporalment 2022Serveis en la rodalia a Figueres, 5 quilòmetres més endavant. (S'admeten mascotes)
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de la Caritat a Ribadeo
km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots