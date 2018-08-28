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Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo

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Alberg de pelegrins de Tol

Disponible sense connexió
55
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Albergue de tol

Antigues escoles de Tol
Tol (Consell de Castropol)

622 203 897- 985 623 947

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Consell de Castropol

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Policia local de Castropol

Observacions: Tancat temporalment 2022Serveis en la rodalia a Figueres, 5 quilòmetres més endavant. (S'admeten mascotes)

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de la Caritat a Ribadeo Etapa 26

Etapa de la Caritat a Ribadeo

km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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