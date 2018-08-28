Albergue de peregrinos de Tol

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Castropol

Persona encargada de atender el albergue: Policía local de Castropol

Observaciones: Cerrado temporalmente 2022 Servicios en las cercanías en Figueras, 5 kilómetros más adelante. (Se admiten mascotas)