Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo
Antiguas escuelas de Tol
Albergue de peregrinos de Tol
Disponible sin conexión
588
Antiguas escuelas de Tol
Tol (Concejo de Castropol)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Castropol
Persona encargada de atender el albergue: Policía local de Castropol
Observaciones: Cerrado temporalmente 2022 Servicios en las cercanías en Figueras, 5 kilómetros más adelante. (Se admiten mascotas)
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de La Caridad a Ribadeo
km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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