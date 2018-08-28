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Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo

Albergue de peregrinos de Tol

Disponible sin conexión
58
8
Albergue de tol

Antiguas escuelas de Tol
Tol (Concejo de Castropol)

622 203 897- 985 623 947

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concejo de Castropol

Persona encargada de atender el albergue: Policía local de Castropol

Observaciones: Cerrado temporalmente 2022 Servicios en las cercanías en Figueras, 5 kilómetros más adelante. (Se admiten mascotas)

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 26

Etapa de La Caridad a Ribadeo

km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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