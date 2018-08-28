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Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

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Toneko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
55
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Albergue de tol

Tolgo eskola zaharrak
Tol (Castropolgo Kontzejua)

622 203 897- 985 623 947

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castropolgo Kontzejua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Castropoleko udaltzaingoa

Oharrak: Aldi baterako itxita: 2022 Figuerasko aldirietako zerbitzuak, 5 kilometro aurrerago. (Maskotak onartzen dira)

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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