Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa
Tolgo eskola zaharrak
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Toneko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
550
Tolgo eskola zaharrak
Tol (Castropolgo Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castropolgo Kontzejua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Castropoleko udaltzaingoa
Oharrak: Aldi baterako itxita: 2022 Figuerasko aldirietako zerbitzuak, 5 kilometro aurrerago. (Maskotak onartzen dira)
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 26
Karitatetik Ribadeora etapa
km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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