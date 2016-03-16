Albergue de peregrinos de Teo

Faramello (Concello de Teo)

Faramello (Concello de Teo)

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Xunta de Galicia

Observacións: