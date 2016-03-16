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Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

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Albergue de peregrinos de Teo

Dispoñible sen conexión
104
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Albergue de teo

Faramello (Concello de Teo)
Faramello (Concello de Teo)

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Xunta de Galicia

Observacións:

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela Etapa 6

Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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