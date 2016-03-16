Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Faramello (Concello de Teo)
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Albergue de peregrinos de Teo
Dispoñible sen conexión
1040
Faramello (Concello de Teo)
Faramello (Concello de Teo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Xunta de Galicia
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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