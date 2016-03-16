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Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa

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Erromesen Teo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
105
0
Albergue de teo

Farameloa (Teoren conceloa)
Farameloa (Teoren conceloa)

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Galiziako Xuntako Ospitalea

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Santiagoko Erroldaren etapa Etapa 6

Santiagoko Erroldaren etapa

km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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