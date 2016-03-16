Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa
Farameloa (Teoren conceloa)
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Erromesen Teo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1050
Farameloa (Teoren conceloa)
Farameloa (Teoren conceloa)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Galiziako Xuntako Ospitalea
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 6
Santiagoko Erroldaren etapa
km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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