Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Faramello (Concello de Teo)
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Alberg de pelegrins de Teo
Disponible sense connexió
1050
Faramello (Concello de Teo)
Faramello (Concello de Teo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros de la Xunta de Galícia
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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