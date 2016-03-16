Albergue de peregrinos de Teo

Faramello (Concello de Teo)

Faramello (Concello de Teo)

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Xunta de Galicia

Observaciones: