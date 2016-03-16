Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

Albergue de peregrinos de Teo

Disponible sin conexión
114
50
Albergue de teo

Faramello (Concello de Teo)
Faramello (Concello de Teo)

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Xunta de Galicia

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela Etapa 6

Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

km 25,2
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías