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Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo

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Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego

Dispoñible sen conexión
50
0
Albergue peregrinos tapia de casariego

C/ San Martín, 13
Tapia de Casariego

629 664 555 (Teresa)

Propiedade do albergue: Concello de Tapia de Casariego

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada desde xullo de 2018

Persoa encargada de atender o albergue: Teresa Villa

Observacións: Pechado temporalmente 2022Situado a pé de camiño, nunha contorna espectacular, xunto á praia de Represas. A 500 m do centro da vila e de todos os servizos que esta ofrece. Dispón de 30 camas (literas) repartidas en dúas plantas. Admite reservas desde Novembro até Marzo.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa da Caridade a Ribadeo Etapa 26

Etapa da Caridade a Ribadeo

km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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