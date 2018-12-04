Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego

C/ San Martín, 13

Tapia de Casariego 629 664 555 (Teresa)

Propiedade do albergue: Concello de Tapia de Casariego

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada desde xullo de 2018

Persoa encargada de atender o albergue: Teresa Villa

Observacións: Pechado temporalmente 2022Situado a pé de camiño, nunha contorna espectacular, xunto á praia de Represas. A 500 m do centro da vila e de todos os servizos que esta ofrece. Dispón de 30 camas (literas) repartidas en dúas plantas. Admite reservas desde Novembro até Marzo.