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Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego
C/ San Martín, 13
Tapia de Casariego
Propiedade do albergue: Concello de Tapia de Casariego
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada desde xullo de 2018
Persoa encargada de atender o albergue: Teresa Villa
Observacións: Pechado temporalmente 2022Situado a pé de camiño, nunha contorna espectacular, xunto á praia de Represas. A 500 m do centro da vila e de todos os servizos que esta ofrece. Dispón de 30 camas (literas) repartidas en dúas plantas. Admite reservas desde Novembro até Marzo.
Camiño do Norte
Etapa da Caridade a Ribadeo
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