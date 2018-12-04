Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego

C/ San Martín, 13

Tapia de Casariego 629 664 555 (Teresa)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Tapia de Casariego

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada desde julio de 2018

Persona encargada de atender el albergue: Teresa Villa

Observaciones: Cerrado temporalmente 2022 Situado a pie de camino, en un entorno espectacular, junto a la playa de Represas. A 500 m del centro de la villa y de todos los servicios que esta ofrece. Dispone de 30 camas (literas) repartidas en dos plantas. Admite reservas desde Noviembre hasta Marzo.