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Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo

Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego

Disponible sin conexión
67
25
Albergue peregrinos tapia de casariego

C/ San Martín, 13
Tapia de Casariego

629 664 555 (Teresa)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Tapia de Casariego

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada desde julio de 2018

Persona encargada de atender el albergue: Teresa Villa

Observaciones: Cerrado temporalmente 2022 Situado a pie de camino, en un entorno espectacular, junto a la playa de Represas. A 500 m del centro de la villa y de todos los servicios que esta ofrece. Dispone de 30 camas (literas) repartidas en dos plantas. Admite reservas desde Noviembre hasta Marzo.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 26

Etapa de La Caridad a Ribadeo

km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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