Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego
C/ San Martín, 13
Tapia de Casariego
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Tapia de Casariego
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada desde julio de 2018
Persona encargada de atender el albergue: Teresa Villa
Observaciones: Cerrado temporalmente 2022 Situado a pie de camino, en un entorno espectacular, junto a la playa de Represas. A 500 m del centro de la villa y de todos los servicios que esta ofrece. Dispone de 30 camas (literas) repartidas en dos plantas. Admite reservas desde Noviembre hasta Marzo.
Camino del Norte
Etapa de La Caridad a Ribadeo
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