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Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo

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Alberg de pelegrins de Tàpia de Casariego

Disponible sense connexió
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Albergue peregrinos tapia de casariego

C/ Sant Martí, 13
Tàpia de Casariego

629 664 555 (Teresa)

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Tàpia de Casariego

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada des de juliol de 2018

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Teresa Villa

Observacions: Tancat temporalment 2022Situat a peu de camí, en un entorn espectacular, al costat de la platja de Rescloses. A 500 m del centre de la vila i de tots els serveis que aquesta ofereix. Disposa de 30 llits (lliteres) repartides en dues plantes. Admet reserves des de Novembre fins a Març.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de la Caritat a Ribadeo Etapa 26

Etapa de la Caritat a Ribadeo

km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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