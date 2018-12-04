Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Tàpia de Casariego
C/ Sant Martí, 13
Tàpia de Casariego
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Tàpia de Casariego
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada des de juliol de 2018
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Teresa Villa
Observacions: Tancat temporalment 2022Situat a peu de camí, en un entorn espectacular, al costat de la platja de Rescloses. A 500 m del centre de la vila i de tots els serveis que aquesta ofereix. Disposa de 30 llits (lliteres) repartides en dues plantes. Admet reserves des de Novembre fins a Març.
Camí del Nord
Etapa de la Caritat a Ribadeo
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots