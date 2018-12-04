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Tapia de Casariegoko erromesen aterpetxea
San Martin kalea, 13
Kasariegoko tapia
Aterpetxearen jabegoa: Tapia de Casariegoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua 2018ko uztailetik
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Teresa Villa
Oharrak: Itxita egongo da aldi baterako 2022 Bidean, inguru ikusgarrian, Presasko hondartzaren ondoan. Herriaren erdigunetik eta honek eskaintzen dituen zerbitzu guztietatik 500 m-ra. 30 ohe ditu (oholak), bi solairutan banatuak. Azarotik martxora arteko erreserbak onartzen ditu.
Iparraldeko bidea
Karitatetik Ribadeora etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak