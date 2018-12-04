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Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

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Tapia de Casariegoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
50
0
Albergue peregrinos tapia de casariego

San Martin kalea, 13
Kasariegoko tapia

629 664 555 (Teresa)

Aterpetxearen jabegoa: Tapia de Casariegoko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua 2018ko uztailetik

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Teresa Villa

Oharrak: Itxita egongo da aldi baterako 2022 Bidean, inguru ikusgarrian, Presasko hondartzaren ondoan. Herriaren erdigunetik eta honek eskaintzen dituen zerbitzu guztietatik 500 m-ra. 30 ohe ditu (oholak), bi solairutan banatuak. Azarotik martxora arteko erreserbak onartzen ditu.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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