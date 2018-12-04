Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Estrada N632, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
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Albergue de peregrinos de Soto de Luiña
Dispoñible sen conexión
1990
Estrada N632, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Antiga Escola de Soto de Luiña
Propiedade do albergue: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez
Persoa encargada de atender o albergue: Natália Maillo
Observacións: Pechado os venres
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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