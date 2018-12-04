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Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

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Albergue de peregrinos de Soto de Luiña

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de soto de luina

Estrada N632, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Antiga Escola de Soto de Luiña

640 69 25 91

[email protected]

Propiedade do albergue: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez

Persoa encargada de atender o albergue: Natália Maillo

Observacións: Pechado os venres

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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