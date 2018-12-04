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Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

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Soto de Luiñako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
199
0
Albergue de peregrinos de soto de luina

N632 errepidea, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Soto de Luiña eskola zaharra

640 69 25 91

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Honesto Sebastián Rodriguez Fundazioa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Honesto Sebastián Rodriguez Fundazioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natália Maillo

Oharrak: Ostiraletan itxita

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa Etapa 22

Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Soto de Luiñako erromesen aterpetxea

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