Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
N632 errepidea, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Soto de Luiñako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1990
N632 errepidea, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Soto de Luiña eskola zaharra
Aterpetxearen jabegoa: Honesto Sebastián Rodriguez Fundazioa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Honesto Sebastián Rodriguez Fundazioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Natália Maillo
Oharrak: Ostiraletan itxita
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 22
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak