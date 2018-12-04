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Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

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Alberg de pelegrins de Soto de Luiña

Disponible sense connexió
199
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Albergue de peregrinos de soto de luina

Carretera N632, Soto de Luiña / Cudillero - Astúries
Antiga Escola de Soto de Luiña

640 69 25 91

[email protected]

Propietat de l'alberg: Fundació Honest Sebastián Rodriguez

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Honest Sebastián Rodriguez

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natália Maillo

Observacions: Tancat els divendres

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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