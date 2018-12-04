Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
Carretera N632, Soto de Luiña / Cudillero - Astúries
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Alberg de pelegrins de Soto de Luiña
Disponible sense connexió
1990
Carretera N632, Soto de Luiña / Cudillero - Astúries
Antiga Escola de Soto de Luiña
Propietat de l'alberg: Fundació Honest Sebastián Rodriguez
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Honest Sebastián Rodriguez
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Natália Maillo
Observacions: Tancat els divendres
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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