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Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

Albergue de peregrinos de Soto de Luiña

Disponible sin conexión
211
76
Albergue de peregrinos de soto de luina

Carretera N632, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Antigua Escuela de Soto de Luiña

640 69 25 91

[email protected]

Propiedad del albergue: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez

Persona encargada de atender el albergue: Natália Maillo

Observaciones: Cerrado los viernes

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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