Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Carretera N632, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Albergue de peregrinos de Soto de Luiña
Disponible sin conexión
21176
Carretera N632, Soto de Luiña / Cudillero - Asturias
Antigua Escuela de Soto de Luiña
Propiedad del albergue: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Honesto Sebastián Rodriguez
Persona encargada de atender el albergue: Natália Maillo
Observaciones: Cerrado los viernes
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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