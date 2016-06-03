Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Á do Claustro do Mosteiro de Santa María de Sobrado
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Albergue de peregrinos de Sobrado dous Monxes
Dispoñible sen conexión
1980
Á do Claustro do Mosteiro de Santa María de Sobrado
Sobrado dúas Monxes (A Coruña)
Propiedade do albergue: Comunidade do Cister
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade do Cister
Persoa encargada de atender o albergue: Don Quique
Observacións: No caso de que queiran aloxarse grupos é indispensable contactar antes co mosteiro. Si o albergue énchese habilítanse 10 prazas máis en colchóns e varias estancias.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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