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Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

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Albergue de peregrinos de Sobrado dous Monxes

Dispoñible sen conexión
198
0
Albergue de sobrado

Á do Claustro do Mosteiro de Santa María de Sobrado
Sobrado dúas Monxes (A Coruña)

628 838 965. Teléfono Comunidade: 981 78 75 09. De 10 a 13:30 e de 16:30 a 19:30

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Comunidade do Cister

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade do Cister

Persoa encargada de atender o albergue: Don Quique

Observacións: No caso de que queiran aloxarse grupos é indispensable contactar antes co mosteiro. Si o albergue énchese habilítanse 10 prazas máis en colchóns e varias estancias.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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