Albergue de peregrinos de Sobrado dous Monxes

Propiedade do albergue: Comunidade do Cister

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade do Cister

Persoa encargada de atender o albergue: Don Quique

Observacións: No caso de que queiran aloxarse grupos é indispensable contactar antes co mosteiro. Si o albergue énchese habilítanse 10 prazas máis en colchóns e varias estancias.