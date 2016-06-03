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Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

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Alberg de pelegrins de Sobrat dos Monxes

Disponible sense connexió
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Albergue de sobrado

Ala del Claustre del Monestir de Santa María de Sobrat
Sobrat dos Monxes (la Corunya)

628 838 965. Telèfon Comunitat: 981 78 75 09. De 10 a 13.30 i de 16.30 a 19.30

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Comunitat del Cister

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat del Cister

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Don Quique

Observacions: En cas que vulguin allotjar-se grups és indispensable contactar abans amb el monestir. Si l'alberg s'omple s'habiliten 10 places més en matalassos i diverses estades.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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