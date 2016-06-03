Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
Ala del Claustre del Monestir de Santa María de Sobrat
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Sobrat dos Monxes
Disponible sense connexió
1980
Ala del Claustre del Monestir de Santa María de Sobrat
Sobrat dos Monxes (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Comunitat del Cister
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat del Cister
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Don Quique
Observacions: En cas que vulguin allotjar-se grups és indispensable contactar abans amb el monestir. Si l'alberg s'omple s'habiliten 10 places més en matalassos i diverses estades.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots