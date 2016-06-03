Iparraldeko Bidea Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
Santa María de Sobrado monasterioko klaustroaren hegala
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Sobrado 2 Monxeseko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1980
Santa María de Sobrado monasterioko klaustroaren hegala
Bi Monxes sobera (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Zistertarren komunitatea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zistertarren komunitatea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Quique jauna
Oharrak: Taldeak hartu nahi izanez gero, ezinbestekoa da monasterioarekin harremanetan jartzea. Aterpetxea betetzen bada, 10 plaza gehiago jarriko dira koltxoietan eta hainbat gela.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 31
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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