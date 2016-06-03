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Iparraldeko Bidea Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

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Sobrado 2 Monxeseko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
198
0
Albergue de sobrado

Santa María de Sobrado monasterioko klaustroaren hegala
Bi Monxes sobera (Coruña)

628 838 965. Komunitateko telefonoa: 981 78 75 09. 10:00etatik 13:30era eta 16:30etik 19:30era

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Zistertarren komunitatea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zistertarren komunitatea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Quique jauna

Oharrak: Taldeak hartu nahi izanez gero, ezinbestekoa da monasterioarekin harremanetan jartzea. Aterpetxea betetzen bada, 10 plaza gehiago jarriko dira koltxoietan eta hainbat gela.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa Etapa 31

Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Sobrado 2 Monxeseko erromesen aterpetxea

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