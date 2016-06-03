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Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Albergue de peregrinos de Sobrado dos Monxes

Disponible sin conexión
212
99
Albergue de sobrado

Ala del Claustro del Monasterio de Santa María de Sobrado
Sobrado dos Monxes (A Coruña)

628 838 965. Teléfono Comunidad: 981 78 75 09. De 10 a 13:30 y de 16:30 a 19:30

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Comunidad del Cister

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad del Cister

Persona encargada de atender el albergue: Don Quique

Observaciones: En caso de que quieran alojarse grupos es indispensable contactar antes con el monasterio. Si el albergue se llena se habilitan 10 plazas más en colchones y varias estancias.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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