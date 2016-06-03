Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Ala del Claustro del Monasterio de Santa María de Sobrado
Albergue de peregrinos de Sobrado dos Monxes
Disponible sin conexión
21299
Ala del Claustro del Monasterio de Santa María de Sobrado
Sobrado dos Monxes (A Coruña)
Propiedad del albergue: Comunidad del Cister
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad del Cister
Persona encargada de atender el albergue: Don Quique
Observaciones: En caso de que quieran alojarse grupos es indispensable contactar antes con el monasterio. Si el albergue se llena se habilitan 10 plazas más en colchones y varias estancias.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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