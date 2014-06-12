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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue de Peregrinos de Sarria

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Albergue de peregrinos de sarria

C/ Maior, 31
Sarria (Lugo)

Carece de teléfono de información ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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