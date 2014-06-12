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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue de Peregrinos de Sarria

Disponible sin conexión
211
83
Albergue de peregrinos de sarria

C/ Mayor, 31
Sarria (Lugo)

Carece de teléfono de información al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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