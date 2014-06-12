Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Major, 31
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Alberg de Pelegrins de Sarria
Disponible sense connexió
1150
C/ Major, 31
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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