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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Sarriako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
114
0
Albergue de peregrinos de sarria

Kale Nagusia, 31
Sarria (Lugo)

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Sarriako erromesen aterpetxea

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