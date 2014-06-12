Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Kale Nagusia, 31
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Sarriako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1140
Kale Nagusia, 31
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak