Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Concello do Piñeiro (á beira da estrada xeral)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Peregrinos de Santa Irene
Dispoñible sen conexión
2880
Concello do Piñeiro (á beira da estrada xeral)
A Coruña
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Ten aparca-bicis exterior
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo