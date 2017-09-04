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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Albergue de Peregrinos de Santa Irene

Dispoñible sen conexión
288
0
Albergue publico santa irene

Concello do Piñeiro (á beira da estrada xeral)
A Coruña

Carece de teléfono de atención ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Ten aparca-bicis exterior

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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