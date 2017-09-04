Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Do Pinoko Kontzejua (errepide nagusiaren ondoan)
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Santa Ireneko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2870
Do Pinoko Kontzejua (errepide nagusiaren ondoan)
Coruña
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Bizikleta-aparkalekuak kanpoaldean ditu
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak