Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Consell do Pi (al costat de la carretera general)
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Alberg de Pelegrins de Santa Irene
Disponible sense connexió
2870
Consell do Pi (al costat de la carretera general)
la Corunya
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Té aparca-bicis exterior
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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