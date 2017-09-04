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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue de Peregrinos de Santa Irene

Disponible sin conexión
298
66
Albergue publico santa irene

Concejo do Pino (al lado de la carretera general)
A Coruña

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Tiene aparca-bicis exterior

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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