Camiño Francés Etapa de Ruesta a Sangüesa
C/ Enrique de Labrit
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Albergue de peregrinos de Sangüesa
Dispoñible sen conexión
930
C/ Enrique de Labrit
Sangüesa (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Sangüesa
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Sangüesa
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado polo Concello
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4 por Somport
Etapa de Ruesta a Sangüesa
km 21,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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