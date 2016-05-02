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Camino Francés Etapa de Ruesta a Sangüesa

Albergue de peregrinos de Sangüesa

Disponible sin conexión
108
54
Albergue de sanguesa

C/ Enrique de Labrit
Sangüesa (Navarra)

679 432 348

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Sangüesa

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Sangüesa

Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por el Ayuntamiento

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ruesta a Sangüesa Etapa 4 por Somport

Etapa de Ruesta a Sangüesa

km 21,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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