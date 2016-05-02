Camino Francés Etapa de Ruesta a Sangüesa
C/ Enrique de Labrit
Albergue de peregrinos de Sangüesa
Disponible sin conexión
10854
C/ Enrique de Labrit
Sangüesa (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Sangüesa
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Sangüesa
Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por el Ayuntamiento
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4 por Somport
Etapa de Ruesta a Sangüesa
km 21,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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