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Camí Francès Etapa de Ruesta a Sangüesa

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Alberg de pelegrins de Sangüesa

Disponible sense connexió
95
0
Albergue de sanguesa

C/ Enrique de Labrit
Sangüesa (Navarra)

679 432 348

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Sangüesa

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Sangüesa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat per l'Ajuntament

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ruesta a Sangüesa Etapa 4 per Somport

Etapa de Ruesta a Sangüesa

km 21,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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