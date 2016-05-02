Camí Francès Etapa de Ruesta a Sangüesa
C/ Enrique de Labrit
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Alberg de pelegrins de Sangüesa
Disponible sense connexió
950
C/ Enrique de Labrit
Sangüesa (Navarra)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Sangüesa
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Sangüesa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat per l'Ajuntament
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 4 per Somport
Etapa de Ruesta a Sangüesa
km 21,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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