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Bide Frantsesa Zangozako etapa

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Zangozako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
93
0
Albergue de sanguesa

Enrique de Labrit kalea
Zangoza (Nafarroa)

679 432 348

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Zangozako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zangozako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udalak kontratatutako langileak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zangozako etapa Etapa 4 Somportetik

Zangozako etapa

km 21,8
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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