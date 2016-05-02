Bide Frantsesa Zangozako etapa
Enrique de Labrit kalea
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Zangozako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
930
Enrique de Labrit kalea
Zangoza (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Zangozako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zangozako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udalak kontratatutako langileak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 4 Somportetik
Zangozako etapa
km 21,8
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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