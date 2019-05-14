Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces

SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), fronte á Igrexa.

Ribadersella 985 85 76 11 - 684 66 08 90

Propiedade do albergue: Concello de Ribadersella

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Ribadersella

Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Cappagli e Yolanda Seral

Observacións: 100 metros desviándose á esquerda cruzamento de ABEU. (Ben Sinalizado).Dispoñibilidade de comprar produtos de alimentación (pastas, pizzas, produtos de lata, leite, refrescos e etc.). Dispoñibilidade de comprar produtos de farmacia.