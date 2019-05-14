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Camiño do Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

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Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces

Dispoñible sen conexión
73
0
04 albergue san esteban de leces

SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), fronte á Igrexa.
Ribadersella

985 85 76 11 - 684 66 08 90

Propiedade do albergue: Concello de Ribadersella

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Ribadersella

Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Cappagli e Yolanda Seral

Observacións: 100 metros desviándose á esquerda cruzamento de ABEU. (Ben Sinalizado).Dispoñibilidade de comprar produtos de alimentación (pastas, pizzas, produtos de lata, leite, refrescos e etc.). Dispoñibilidade de comprar produtos de farmacia.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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