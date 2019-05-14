Camiño do Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), fronte á Igrexa.
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Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces
Dispoñible sen conexión
730
SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), fronte á Igrexa.
Ribadersella
Propiedade do albergue: Concello de Ribadersella
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Ribadersella
Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Cappagli e Yolanda Seral
Observacións: 100 metros desviándose á esquerda cruzamento de ABEU. (Ben Sinalizado).Dispoñibilidade de comprar produtos de alimentación (pastas, pizzas, produtos de lata, leite, refrescos e etc.). Dispoñibilidade de comprar produtos de farmacia.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
km 33,9
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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