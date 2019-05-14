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Camí del Nord Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

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Alberg de pelegrins de Sant Esteban de Leces

Disponible sense connexió
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04 albergue san esteban de leces

SANT ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), enfront de l'Església.
Ribadersella

985 85 76 11 - 684 66 08 90

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Ribadersella

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Ribadersella

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo Cappagli i Yolanda Seral

Observacions: 100 metres desviant-se a l'esquerra encreuament d'ABEU. (Ben Senyalitzat).Disponibilitat de comprar productes d'alimentació (pastes, pizzes, productes de llauna, llet, refrescos i etc.). Disponibilitat de comprar productes de farmàcia.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

km 33,9
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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