Camí del Nord Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces
SANT ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), enfront de l'Església.
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Alberg de pelegrins de Sant Esteban de Leces
Disponible sense connexió
730
SANT ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), enfront de l'Església.
Ribadersella
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Ribadersella
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Ribadersella
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo Cappagli i Yolanda Seral
Observacions: 100 metres desviant-se a l'esquerra encreuament d'ABEU. (Ben Senyalitzat).Disponibilitat de comprar productes d'alimentació (pastes, pizzes, productes de llauna, llet, refrescos i etc.). Disponibilitat de comprar productes de farmàcia.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces
km 33,9
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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