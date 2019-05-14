Iparraldeko Bidea Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
SAN ESTEBAN / Nazionala 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), Elizaren aurrean.
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San Esteban de Lecesko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
730
SAN ESTEBAN / Nazionala 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), Elizaren aurrean.
Ribadersella
Aterpetxearen jabegoa: Ribadersellako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ribadersellako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo Cappagli eta Yolanda Seral
Oharrak: 100 metro, ABEUko bidegurutzea ezkerrerantz desbideratuz. (Ongi seinaleztatua). Elikagaiak erosteko aukera (pastak, pizzak, latako produktuak, esnea, freskagarriak eta abar). ). Farmaziako produktuak erosteko aukera.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 18
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
km 33,9
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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