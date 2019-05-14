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Iparraldeko Bidea Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

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San Esteban de Lecesko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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04 albergue san esteban de leces

SAN ESTEBAN / Nazionala 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), Elizaren aurrean.
Ribadersella

985 76 11 - 684 66 08 90

Aterpetxearen jabegoa: Ribadersellako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ribadersellako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo Cappagli eta Yolanda Seral

Oharrak: 100 metro, ABEUko bidegurutzea ezkerrerantz desbideratuz. (Ongi seinaleztatua). Elikagaiak erosteko aukera (pastak, pizzak, latako produktuak, esnea, freskagarriak eta abar). ). Farmaziako produktuak erosteko aukera.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa Etapa 18

Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

km 33,9
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Esteban de Lecesko erromesen aterpetxea

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