Camino del Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), frente a la Iglesia.
Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces
Disponible sin conexión
9546
SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), frente a la Iglesia.
Ribadersella
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Ribadersella
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Ribadersella
Persona encargada de atender el albergue: Pablo Cappagli y Yolanda Seral
Observaciones: 100 metros desviándose a la izquierda cruce de ABEU. (Bien Señalizado). Disponibilidad de comprar productos de alimentación (pastas, pizzas, productos de lata, leche, refrescos y etc.). Disponibilidad de comprar productos de farmacia.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
km 33,9
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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