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Camino del Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces

Disponible sin conexión
95
46
04 albergue san esteban de leces

SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), frente a la Iglesia.
Ribadersella

985 85 76 11 - 684 66 08 90

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Ribadersella

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Ribadersella

Persona encargada de atender el albergue: Pablo Cappagli y Yolanda Seral

Observaciones: 100 metros desviándose a la izquierda cruce de ABEU. (Bien Señalizado). Disponibilidad de comprar productos de alimentación (pastas, pizzas, productos de lata, leche, refrescos y etc.). Disponibilidad de comprar productos de farmacia.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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