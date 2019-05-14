Albergue de peregrinos de San Esteban de Leces

SAN ESTEBAN / Nacional 632 Km. 7.5 (Llovio-Canero), frente a la Iglesia.

Ribadersella 985 85 76 11 - 684 66 08 90

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Ribadersella

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Ribadersella

Persona encargada de atender el albergue: Pablo Cappagli y Yolanda Seral

Observaciones: 100 metros desviándose a la izquierda cruce de ABEU. (Bien Señalizado). Disponibilidad de comprar productos de alimentación (pastas, pizzas, productos de lata, leche, refrescos y etc.). Disponibilidad de comprar productos de farmacia.