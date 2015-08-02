Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Real Colexiata de Roncesvalles
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Albergue de peregrinos de Roncesvalles
Dispoñible sen conexión
10160
Real Colexiata de Roncesvalles
Roncesvalles (Navarra)
Propiedade do albergue: Real Colexiata de Roncesvalles
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Real Colexiata de Roncesvalles
Persoa encargada de atender o albergue: Edurne e Mari Sol e hospitaleros voluntarios
Observacións: Esíxese o saco de durmir. Na oficina de recepción do peregrino, no mesmo albergue, pódese conseguir a credencial a 2 euros. Hai un despacho para atención espiritual.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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