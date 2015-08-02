Albergue de peregrinos de Roncesvalles

Propiedade do albergue: Real Colexiata de Roncesvalles

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Real Colexiata de Roncesvalles

Persoa encargada de atender o albergue: Edurne e Mari Sol e hospitaleros voluntarios

Observacións: Esíxese o saco de durmir. Na oficina de recepción do peregrino, no mesmo albergue, pódese conseguir a credencial a 2 euros. Hai un despacho para atención espiritual.