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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Orreagako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1018
0
Albergue de roncesvalles

Orreagako Kolegiata
Orreaga (Nafarroa)

948 76 00 00, 948 76 00 29

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Orreagako Kolegiata

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Orreagako Kolegiata

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Edurne eta Mari Sol eta ospitale boluntarioak

Oharrak: Lozakua eskatzen da. Erromesaren harrera-bulegoan, aterpetxe berean, 2 euroko egiaztagiria lor daiteke. Arreta espiritualerako bulego bat dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Orreagako erromesen aterpetxea

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