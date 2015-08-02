Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Orreagako Kolegiata
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Orreagako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10180
Orreagako Kolegiata
Orreaga (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Orreagako Kolegiata
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Orreagako Kolegiata
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Edurne eta Mari Sol eta ospitale boluntarioak
Oharrak: Lozakua eskatzen da. Erromesaren harrera-bulegoan, aterpetxe berean, 2 euroko egiaztagiria lor daiteke. Arreta espiritualerako bulego bat dago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak