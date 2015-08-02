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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue de peregrinos de Roncesvalles

Disponible sin conexión
1627
483
Albergue de roncesvalles

Real Colegiata de Roncesvalles
Roncesvalles (Navarra)

948 76 00 00, 948 76 00 29

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Real Colegiata de Roncesvalles

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Real Colegiata de Roncesvalles

Persona encargada de atender el albergue: Edurne y Mari Sol y hospitaleros voluntarios

Observaciones: Se exige el saco de dormir. En la oficina de recepción del peregrino, en el mismo albergue, se puede conseguir la credencial a 2 euros. Hay un despacho para atención espiritual.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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