Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Real Colegiata de Roncesvalles
Albergue de peregrinos de Roncesvalles
Disponible sin conexión
1627483
Real Colegiata de Roncesvalles
Roncesvalles (Navarra)
Propiedad del albergue: Real Colegiata de Roncesvalles
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Real Colegiata de Roncesvalles
Persona encargada de atender el albergue: Edurne y Mari Sol y hospitaleros voluntarios
Observaciones: Se exige el saco de dormir. En la oficina de recepción del peregrino, en el mismo albergue, se puede conseguir la credencial a 2 euros. Hay un despacho para atención espiritual.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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