Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Real Col·legiata de Roncesvalles
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Alberg de pelegrins de Roncesvalles
Disponible sense connexió
10190
Real Col·legiata de Roncesvalles
Roncesvalles (Navarra)
Propietat de l'alberg: Real Col·legiata de Roncesvalles
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Real Col·legiata de Roncesvalles
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Edurne i Mari Sol i hospitaleros voluntaris
Observacions: S'exigeix el sac de dormir. En l'oficina de recepció del pelegrí, en el mateix alberg, es pot aconseguir la credencial a 2 euros. Hi ha un despatx per a atenció espiritual.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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