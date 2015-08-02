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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg de pelegrins de Roncesvalles

Disponible sense connexió
1019
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Albergue de roncesvalles

Real Col·legiata de Roncesvalles
Roncesvalles (Navarra)

948 76 00 00, 948 76 00 29

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Real Col·legiata de Roncesvalles

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Real Col·legiata de Roncesvalles

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Edurne i Mari Sol i hospitaleros voluntaris

Observacions: S'exigeix el sac de dormir. En l'oficina de recepció del pelegrí, en el mateix alberg, es pot aconseguir la credencial a 2 euros. Hi ha un despatx per a atenció espiritual.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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