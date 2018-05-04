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Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo

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Albergue de peregrinos de Ribadeo

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Albergue de ribadeo

Pasado a Ponte dos Santos, a man dereita
Ribadeo

982 128 689 (Oficina de Turismo de Ribadeo), 689 550 055 (Policía Local)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Policía Municipal e Protección Civil

Observacións: O albergue carece de hospitalero/a e a xestión recae na Oficina de Turismo ou a Policía Local quen pasan a selar e cobrar.A hora do selado das credenciais é de 20.15 a 21.15h. O albregue permanece aberto durante todo o ano, e desde o pasado mes de abril levouse a cabo una profunda remodelaciónPaira máis información pódese chamar ao 982 128 689 ou 689 550 055.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa da Caridade a Ribadeo Etapa 26

Etapa da Caridade a Ribadeo

km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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