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Alberg de pelegrins de Ribadeo
Passat el Pont dels Sants, a mà dreta
Ribadeo
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Policia Municipal i Protecció Civil
Observacions: L'alberg manca d'hospitalero/a i la gestió recau en l'Oficina de Turisme o la Policia Local els qui passen a segellar i cobrar.la hora del segellament de les credencials és de 20.15 a 21.15h. L'albregue roman obert durant tot l'any, i des d'el mes d'abril passat s'ha dut a terme una profunda remodelacióPer a més informació es pot telefonar al 982 128 689 o 689 550 055.
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