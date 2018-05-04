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Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo

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Alberg de pelegrins de Ribadeo

Disponible sense connexió
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Albergue de ribadeo

Passat el Pont dels Sants, a mà dreta
Ribadeo

982 128 689 (Oficina de Turisme de Ribadeo), 689 550 055 (Policia Local)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Policia Municipal i Protecció Civil

Observacions: L'alberg manca d'hospitalero/a i la gestió recau en l'Oficina de Turisme o la Policia Local els qui passen a segellar i cobrar.la hora del segellament de les credencials és de 20.15 a 21.15h. L'albregue roman obert durant tot l'any, i des d'el mes d'abril passat s'ha dut a terme una profunda remodelacióPer a més informació es pot telefonar al 982 128 689 o 689 550 055.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de la Caritat a Ribadeo Etapa 26

Etapa de la Caritat a Ribadeo

km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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