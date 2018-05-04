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Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

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Ribadeoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
104
0
Albergue de ribadeo

Santuen zubia iraganda, eskuinean
Erribadeoa

982 128 689 (Ribadeoko Turismo Bulegoa), 689 550 055 (Udaltzaingoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaltzaingoa eta Babes Zibila

Oharrak: Aterpetxeak ez du ospitalerik, eta Turismo Bulegoak edo Udaltzaingoak kudeatzen du, zigilatu eta kobratzera pasatzen baitira. Kredentzialak 20:15etik 21:15era zigilatzeko ordua da. Aireratzea urte osoan zehar irekita egoten da, eta joan den apiriletik aurrera birmoldaketa sakona egin da. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu 982 128 689 edo 689 550 055 telefonora.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Ribadeoko erromesen aterpetxea

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