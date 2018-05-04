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Ribadeoko erromesen aterpetxea
Santuen zubia iraganda, eskuinean
Erribadeoa
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaltzaingoa eta Babes Zibila
Oharrak: Aterpetxeak ez du ospitalerik, eta Turismo Bulegoak edo Udaltzaingoak kudeatzen du, zigilatu eta kobratzera pasatzen baitira. Kredentzialak 20:15etik 21:15era zigilatzeko ordua da. Aireratzea urte osoan zehar irekita egoten da, eta joan den apiriletik aurrera birmoldaketa sakona egin da. Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu 982 128 689 edo 689 550 055 telefonora.
Iparraldeko bidea
Karitatetik Ribadeora etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak