Albergue de peregrinos de Ribadeo

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Policía Municipal y Protección Civil

Observaciones: El albergue carece de hospitalero/a y la gestión recae en la Oficina de Turismo o la Policía Local quienes pasan a sellar y cobrar.La hora del sellado de las credenciales es de 20.15 a 21.15h. El albregue permanece abierto durante todo el año, y desde el pasado mes de abril se ha llevado a cabo una profunda remodelación Para más información se puede llamar al 982 128 689 o 689 550 055.