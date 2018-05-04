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Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo

Albergue de peregrinos de Ribadeo

Disponible sin conexión
124
45
Albergue de ribadeo

Pasado el Puente de los Santos, a mano derecha
Ribadeo

982 128 689 (Oficina de Turismo de Ribadeo), 689 550 055 (Policía Local)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Policía Municipal y Protección Civil

Observaciones: El albergue carece de hospitalero/a y la gestión recae en la Oficina de Turismo o la Policía Local quienes pasan a sellar y cobrar.La hora del sellado de las credenciales es de 20.15 a 21.15h. El albregue permanece abierto durante todo el año, y desde el pasado mes de abril se ha llevado a cabo una profunda remodelación Para más información se puede llamar al 982 128 689 o 689 550 055.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 26

Etapa de La Caridad a Ribadeo

km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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