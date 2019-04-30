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Camiño Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

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Albergue de Peregrinos de Presedo

Dispoñible sen conexión
186
0
Albergue de peregrinos de presedo

Campo da Saleta
Parroquia de Presedo. Concello de Abegondo

644035292

Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Abegondo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Abegondo

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Rei

Observacións: Aforamento 14 prazas . Non se aceptan reservas, Ocupación por orde de chegada

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma Etapa 4

Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

km 28,3
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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