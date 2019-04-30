Camiño Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
Campo da Saleta
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Albergue de Peregrinos de Presedo
Dispoñible sen conexión
1860
Campo da Saleta
Parroquia de Presedo. Concello de Abegondo
Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Abegondo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Abegondo
Persoa encargada de atender o albergue: Mari Rei
Observacións: Aforamento 14 prazas . Non se aceptan reservas, Ocupación por orde de chegada
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
km 28,3
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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