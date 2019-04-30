Albergue de Peregrinos de Presedo

Campo da Saleta

Parroquia de Presedo. Concello de Abegondo 644035292

Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Abegondo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Abegondo

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Rei

Observacións: Aforamento 14 prazas . Non se aceptan reservas, Ocupación por orde de chegada