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Camino Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

Albergue de Peregrinos de Presedo

Disponible sin conexión
257
20
Albergue de peregrinos de presedo

Campo de La Saleta
Parroquia de Presedo. Concello de Abegondo

644035292

Propiedad del albergue: Municipal. Concello de Abegondo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Abegondo

Persona encargada de atender el albergue: Mari Rey

Observaciones: Aforo 14 plazas . No se aceptan reservas, Ocupación por orden de llegada

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma Etapa 4

Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

km 28,3
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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