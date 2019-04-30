Albergue de Peregrinos de Presedo

Campo de La Saleta

Parroquia de Presedo. Concello de Abegondo 644035292

Propiedad del albergue: Municipal. Concello de Abegondo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Abegondo

Persona encargada de atender el albergue: Mari Rey

Observaciones: Aforo 14 plazas . No se aceptan reservas, Ocupación por orden de llegada