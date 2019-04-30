Camino Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
Campo de La Saleta
Albergue de Peregrinos de Presedo
Disponible sin conexión
25720
Campo de La Saleta
Parroquia de Presedo. Concello de Abegondo
Propiedad del albergue: Municipal. Concello de Abegondo
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Abegondo
Persona encargada de atender el albergue: Mari Rey
Observaciones: Aforo 14 plazas . No se aceptan reservas, Ocupación por orden de llegada
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
km 28,3
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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