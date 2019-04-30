Camí Anglès Etapa de Betanzos a Hospital de Boira
Camp de la Saleta
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Alberg de Pelegrins de Presedo
Disponible sense connexió
1860
Camp de la Saleta
Parròquia de Presedo. Concello d'Abegondo
Propietat de l'alberg: Municipal. Concello d'Abegondo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello d'Abegondo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Rei
Observacions: Aforament 14 places . No s'accepten reserves, Ocupació per ordre d'arribada
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Boira
km 28,3
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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