Bide Ingelesa Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
La Saletako zelaia
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Presedoko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1860
La Saletako zelaia
Presedoko parrokia. Concello de Abegondo
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa. Concello de Abegondo
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Concello de Abegondo
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Erregea
Oharrak: Edukiera: 14 plaza. Ez da erreserbarik onartzen. Okupazioa, helmugaren arabera
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 4
Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
km 28,3
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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