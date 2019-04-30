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Bide Ingelesa Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa

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Presedoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
186
0
Albergue de peregrinos de presedo

La Saletako zelaia
Presedoko parrokia. Concello de Abegondo

644035292

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa. Concello de Abegondo

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Concello de Abegondo

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Erregea

Oharrak: Edukiera: 14 plaza. Ez da erreserbarik onartzen. Okupazioa, helmugaren arabera

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa Etapa 4

Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa

km 28,3
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Presedoko erromesen aterpetxea

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